Зеленский сообщил, когда закончится война и возможен ли диалог с рф

У нас очень четкая позиция, и эта позиция заложена в нашей формуле мира, которая имеет 10 пунктов, — сказал Президент.

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Президент Владимир Зеленский сделал заявление о сроках завершения войны, которую развязала россия. Он отметил, что война закончится после того, как россияне выведут свои войска с нашей территории и начнут уважать право украинцев на свободу. Об этом Президент сказал в интервью RTP.

Также он не исключил, что для окончания войны должен состояться диалог. Но это возможно после полного вывода войск рф с территории Украины.

Зеленский не допускает никаких прямых переговоров с Москвой, пока не будут выполнены условия Украины.

"У нас очень четкая позиция, и эта позиция заложена в нашей формуле мира, которая имеет 10 пунктов. Завершение войны предполагается после выполнения всех вполне честных, справедливых пунктов, которые базируются на резолюции ООН", - пояснил Президент.

Глава государства также не исключает, что война может закончиться в этом году, но это зависит от многих факторов. В частности, и от успешности контрнаступления.

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