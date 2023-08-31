Зеленський повідомив, коли закінчиться війна і чи можливий діалог з рф

У нас дуже чітка позиція, і ця позиція закладена у нашій формулі миру, яка має 10 пунктів, – сказав Президент.

Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський зробив заяву щодо термінів завершення війни, яку розв’язала росія. Він зазначив, що війна закінчиться після того, як росіяни виведуть свої війська з нашої території та почнуть поважати право українців на свободу. Про це Президент сказав в інтерв'ю RTP.

Також він не виключив, що для закінчення війни повинен відбутися певний діалог. Але це можливо після повного виведення військ рф з території України.

Зеленський не допускає жодних прямих переговорів з Москвою, поки не будуть виконані умови України.

"У нас є дуже чітка позиція, і ця позиція закладена в нашій формулі миру, яка має 10 пунктів. Завершення війни передбачається після виконання всіх цілком чесних, справедливих пунктів, які базуються на резолюції ООН", - пояснив Президент.

Також глава держави не виключає, що війна може закінчитися цього року, але це залежить від багатьох факторів. Зокрема, і від успішності контрнаступу.

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