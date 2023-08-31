11 температурних рекордів за чотири дні: у Києві продовжує панувати спека

Тільки 30 серпня у столиці зафіксували два температурні рекорди.

В середу, 30 серпня, у столиці зафіксували чергові температурні рекорди. Цього разу їх було два: найтепліша ніч – +21,4 °С, і найвища середньодобова температура – 26,4 °С.

Як повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, ніч на середу у столиці виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +21,4°С. Попередній рекорд був у 1956 році, тоді він складав 19,4°С.

«Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала +26,4°С, що перевищило попередній рекордний показник 1992 року на 0,6°С, а кліматичну норму – на 8,4°С», - сказано у повідомленні.

Таким чином, за чотири дні у столиці зафіксували 11 температурних рекордів.

Раніше ми писали, що у Києві третій день поспіль фіксують температурні рекорди.

Додамо, у Києві 27 серпня зафіксували три температурні рекорди.

Крім того, 28 серпня у столиці зафіксували ще три температурні рекорди.

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