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Державні службовці більше орієнтовані на відданість державі, а не суспільству – дослідження НАДС

Виявлена різниця у підходах до своєї діяльності у держслужбовців та працівників органів місцевого самоврядування.

Застосування поліцейськими вогнепальної зброї має бути детально регламентовано національною владою і має існувати чіткий ланцюг командування, — рішення ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини у одній зі справ визнав, що застосування поліцією сили проти заявника було обґрунтованим, але наголосив на хаотичному способі, в який поліція фактично використовувала вогнепальну зброю для затримання водія.

Наявність на утриманні військовослужбовця трьох неповнолітніх дітей не є підставою для скасування наказу про переміщення, – позиція суду

Позивач просив дозволити йому проходження військової служби за місцем проживання у Києві, посилаючись на наявність у нього трьох неповнолітніх дітей.

Проведення судового засідання за допомогою телефонного дзвінка не передбачено КПК, – Верховний Суд

В апеляційному суді вирішили, що адвокату достатньо взяти участь у засіданні по телефону.

Чи є відсутність у протоколі затримання адвоката відомостей про повідомлення ради адвокатів, підставою для визнання протоколу недопустимим доказом, - позиція Верховного Суду

Також Верховний Суд зазначив, що, хоча за загальним правилом, процесуальні рішення, які стали підставою для проведення НСРД, мають бути відкриті стороні захисту після завершення досудового розслідування, однак це не виключає можливість їх надання під час розгляду справи в суді.

  1. В Україні

11 температурних рекордів за чотири дні: у Києві продовжує панувати спека

22:00, 31 серпня 2023
Тільки 30 серпня у столиці зафіксували два температурні рекорди.
11 температурних рекордів за чотири дні: у Києві продовжує панувати спека
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В середу, 30 серпня, у столиці зафіксували чергові температурні рекорди. Цього разу їх було два: найтепліша ніч – +21,4 °С, і найвища середньодобова температура – 26,4 °С.

Як повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, ніч на середу у столиці виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +21,4°С. Попередній рекорд був у 1956 році, тоді він складав 19,4°С.

«Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала +26,4°С, що перевищило попередній рекордний показник 1992 року на 0,6°С, а кліматичну норму – на 8,4°С», - сказано у повідомленні.

Таким чином, за чотири дні у столиці зафіксували 11 температурних рекордів.

Раніше ми писали, що у Києві третій день поспіль фіксують температурні рекорди.

Додамо, у Києві 27 серпня зафіксували три температурні рекорди.

Крім того, 28 серпня у столиці зафіксували ще три температурні рекорди.

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