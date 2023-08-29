У Києві 27 серпня зафіксували три температурні рекорди

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала +26,9°С.

Зображення: freepik.com

У Києві у неділю, 27 серпня, були зафіксовані три температурних рекорди.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського ніч на неділю у столиці виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +21,3°С. Попереднє рекордне значення було у 2022 році і становило 20,5°С.

Максимальна температура повітря після полудня досягла +33,3°С і повторила попередній рекордний показник 1943 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала +26,9°С, що перевищило попередній рекордний показник минулого року відразу на 2,3°С, а кліматичну норму – на 8,0°С.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.