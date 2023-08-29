В Киеве 27 августа зафиксировали три температурных рекорда

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила +26,9°С.

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В Киеве в воскресенье, 27 августа, были зафиксированы три температурных рекорда.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, ночь на воскресенье в столице оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +21,3°С. Предыдущее рекордное значение было в 2022 году и составило 20,5°С.

Максимальная температура воздуха после полудня достигла +33,3°С и повторила предыдущий рекордный показатель 1943 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила +26,9°С, что превысило предыдущий рекордный показатель в прошлом году сразу на 2,3°С, а климатическую норму – на 8,0°С.

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