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Прокурор утверждал, что определение следственного судьи об отмене постановления заместителя Генерального прокурора о поручении осуществления досудебного расследования уголовных правонарушений другому органу не предусмотрено нормами УПК Украины, поэтому суд апелляционной инстанции не вправе отказать в проверке ее законности.

Государственные служащие больше ориентированы на государство, а не общество – исследование НАДС

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Водитель, нарушивший ПДД в состоянии опьянения, что повлекло тяжкие телесные повреждения, не может быть освобожден от отбывания наказания с испытанием, даже если потерпевший не возражает, - Верховный Суд

Верховный Суд: Водитель, нарушивший правила безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло для потерпевшего тяжкие телесные повреждения, не может быть освобожден от отбывания наказания с испытанием, даже при искреннем раскаянии и отсутствии возражений потерпевшего.

На проведение обыска достаточно разрешения арендатора помещения, разрешение собственника не требуется, - Верховный Суд

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Рассмотрение следственным судьей ходатайства об аресте временно изъятого имущества с нарушением сроков, предусмотренных ст. 171 УПК, не является основанием для признания арестованных вещественных доказательств недопустимыми, - КУС ВС.

  1. Общество

В Киеве 27 августа зафиксировали три температурных рекорда

09:11, 29 августа 2023
Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила +26,9°С.
В Киеве 27 августа зафиксировали три температурных рекорда
Изображение: freepik.com
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В Киеве в воскресенье, 27 августа, были зафиксированы три температурных рекорда.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, ночь на воскресенье в столице оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +21,3°С. Предыдущее рекордное значение было в 2022 году и составило 20,5°С.

Максимальная температура воздуха после полудня достигла +33,3°С и повторила предыдущий рекордный показатель 1943 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила +26,9°С, что превысило предыдущий рекордный показатель в прошлом году сразу на 2,3°С, а климатическую норму – на 8,0°С.

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