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Верховный Суд высказался, подлежит ли апелляционному обжалованию определение следственного судьи об отмене постановления прокурора о поручении осуществлять досудебное расследование другому органу

Прокурор утверждал, что определение следственного судьи об отмене постановления заместителя Генерального прокурора о поручении осуществления досудебного расследования уголовных правонарушений другому органу не предусмотрено нормами УПК Украины, поэтому суд апелляционной инстанции не вправе отказать в проверке ее законности.

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Водитель, нарушивший ПДД в состоянии опьянения, что повлекло тяжкие телесные повреждения, не может быть освобожден от отбывания наказания с испытанием, даже если потерпевший не возражает, - Верховный Суд

Верховный Суд: Водитель, нарушивший правила безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло для потерпевшего тяжкие телесные повреждения, не может быть освобожден от отбывания наказания с испытанием, даже при искреннем раскаянии и отсутствии возражений потерпевшего.

На проведение обыска достаточно разрешения арендатора помещения, разрешение собственника не требуется, - Верховный Суд

Закон не требует обращения к следственному судье за соответствующим разрешением для проведения обыска при наличии согласия лица, арендующего помещение, - позиция Верховного Суда.

Предложение следователя более подробно рассказать об обстоятельствах совершения преступления не свидетельствует о том, что происходил допрос подозреваемого, а не следственный эксперимент, - КУС ВС

Рассмотрение следственным судьей ходатайства об аресте временно изъятого имущества с нарушением сроков, предусмотренных ст. 171 УПК, не является основанием для признания арестованных вещественных доказательств недопустимыми, - КУС ВС.

  1. В Украине

Задержали коллаборанта, который вступил в «мвс рф» и фабриковал дела против украинцев

19:50, 28 августа 2023
СБУ задержала коллаборанта, который во время оккупации Купянска вступил в «мвс рф», чтобы фабриковать дела против украинцев.
Задержали коллаборанта, который вступил в «мвс рф» и фабриковал дела против украинцев
Источник фото: СБУ
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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали коллаборанта из Купянска, который сотрудничал с российскими оккупантами во время временной оккупации Харьковской области, – сообщили в СБУ.

Оказалось, что это 31-летний житель Купянска. Во время периода оккупации города, он выдвинул свою «кандидатуру» для присоединения к созданному российскими захватчиками «управлению МВД в Харьковской области».

Далее он был назначен «оперуполномоченным отдела уголовного розыска» в оккупированном регионе. В этой роли он выполнял задания оккупантов, направленные на репрессии против активистов сопротивления в регионе.

Он участвовал в «облавах» на частные дома украинских патриотов и доставке их в отделение оккупационной полиции. Здесь он брал отпечатки пальцев у жертв и передавал эти данные для составления фальшивых «уголовных дел», которые использовались для заключения людей в российских тюрьмах.

После освобождения города он пытался избежать ответственности, скрываясь на территории региона. Однако работники СБУ установили местонахождение и задержали его.

Сейчас следователи СБУ сообщили о подозрении согласно статье 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Злоумышленнику грозит наказание от 7 до 15 лет лишения свободы.

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