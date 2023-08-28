Задержали коллаборанта, который вступил в «мвс рф» и фабриковал дела против украинцев

СБУ задержала коллаборанта, который во время оккупации Купянска вступил в «мвс рф», чтобы фабриковать дела против украинцев.

Источник фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали коллаборанта из Купянска, который сотрудничал с российскими оккупантами во время временной оккупации Харьковской области, – сообщили в СБУ.

Оказалось, что это 31-летний житель Купянска. Во время периода оккупации города, он выдвинул свою «кандидатуру» для присоединения к созданному российскими захватчиками «управлению МВД в Харьковской области».

Далее он был назначен «оперуполномоченным отдела уголовного розыска» в оккупированном регионе. В этой роли он выполнял задания оккупантов, направленные на репрессии против активистов сопротивления в регионе.

Он участвовал в «облавах» на частные дома украинских патриотов и доставке их в отделение оккупационной полиции. Здесь он брал отпечатки пальцев у жертв и передавал эти данные для составления фальшивых «уголовных дел», которые использовались для заключения людей в российских тюрьмах.

После освобождения города он пытался избежать ответственности, скрываясь на территории региона. Однако работники СБУ установили местонахождение и задержали его.

Сейчас следователи СБУ сообщили о подозрении согласно статье 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Злоумышленнику грозит наказание от 7 до 15 лет лишения свободы.

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