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ПФУ ввел новый сервис подачи заявлений относительно страховых выплат

10:37, 29 августа 2023
Заявления на страховые выплаты можно подать онлайн
ПФУ ввел новый сервис подачи заявлений относительно страховых выплат
Изображение: freepik.com
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Пенсионный фонд Украины ввел новый сервис подачи заявлений о назначении/пересчете/продолжении страховых выплат в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием.

Как рассказали в ПФУ, отныне пострадавшие лица или члены их семей, которые авторизовались на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины по квалифицированной электронной подписи (КЭП), для получения соответствующих страховых выплат могут подать онлайн:

  • заявление о назначении/перерасчете/продолжении страховой выплаты в связи с несчастным случаем на производстве (профессиональным заболеванием);
  • заявление о назначении/перерасчете/продолжении страховой выплаты в связи со смертью кормильца;
  • заявление о возмещении расходов на захоронение потерпевшего и связанные с этим ритуальные услуги;
  • заявление об осуществлении страховой выплаты (возобновление или добровольное прекращение выплаты, выплата недополученных страховых сумм и т.п.);
  • заявление о компенсации расходов (возмещение проезда, расходов на жилье).

Алгоритм действий следующий:

  1. Заходим в личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью КЭП.
  2. В личном кабинете на панели слева в разделе «Коммуникации с ПФУ» выбираем опцию «Заявление на страховую выплату».
  3. Даем согласие на дистанционное информирование и нажимаем кнопку «Продолжить».
  4. Во всплывающем окне «Заявления на страховую выплату» из предоставленного списка выбираем именно тот тип заявления, который требуется.
  5. В заявлении заполняем все обязательные поля, отмеченные звездочкой: вносим общие и адресные данные заявителя, указываем информацию о страховом случае, указываем данные для назначения страховой выплаты, добавляем сканкопии необходимых документов.
  6. Даем согласие на передачу и обработку персональных данных и нажимаем кнопку «Сформировать заявление».
  7. Проверяем данные сформированного заявления, подписываем КЭП и посылаем в Пенсионный фонд Украины.

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