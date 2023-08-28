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К 2030 году зарплата учителей на 80% будет состоять из должностного оклада и на 20% из доплат, — Оксен Лисовой

14:14, 28 августа 2023
Минобразования планирует реализовать глобальную реформу оплаты труда учителей.
К 2030 году зарплата учителей на 80% будет состоять из должностного оклада и на 20% из доплат, — Оксен Лисовой
Фото: Минобразования
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Министерство образования и науки планирует разработать новую модель оплаты труда учителей и директоров школ, которая должна быть понятна и прогнозируема. Об этом сообщил министр образования Оксен Лисовой во время выступления на августовской конференции "Образование объединяет".

По его словам, в 2023-2024 году будут сформированы новые подходы к системе оплаты труда педагогов, а в 2024-2025 уже стартует первый пилотный проект, в который планируется включить 500 школ.

Министр образования сообщил, что единственная тарифная сетка - это "инструмент советских времен, который уже "сломан"". Согласно современной системе начисления зарплаты должностной оклад может составлять менее половины зарплаты педагога – он охватывает всего 18 часов уроков, в то время как существуют 59 различных надбавок и доплат.

В рамках реформы в этих целях запланировано:

  • создание новых методик оценки и квалификационных требований;
  • разработка программы сертификации и запуск пилотного этапа;
  • сертификация всех учителей (50 тысяч в год).

Результаты реформы на 2030 год должны быть такими:

  • базовая ставка учителей должна составлять от 80% зарплаты (она будет зависеть только от стажа работы (3-5 повышений) без дополнительных аттестаций);
  • доплаты будут составлять до 20% (например, за работу в специальных учебных заведениях);
  • руководители учебных заведений смогут также устанавливать региональные надбавки;
  • директора школ смогут устанавливать премии для педагогов по результатам работы.

"Увеличить зарплаты педагогов во время войны очень сложно, но мы можем изменить систему их начисления уже сейчас", - добавил Лисовой. 

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в Украине планируется изменить правила формирования заработной платы педагогам.

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