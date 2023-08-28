К 2030 году зарплата учителей на 80% будет состоять из должностного оклада и на 20% из доплат, — Оксен Лисовой

Министерство образования и науки планирует разработать новую модель оплаты труда учителей и директоров школ, которая должна быть понятна и прогнозируема. Об этом сообщил министр образования Оксен Лисовой во время выступления на августовской конференции "Образование объединяет".
По его словам, в 2023-2024 году будут сформированы новые подходы к системе оплаты труда педагогов, а в 2024-2025 уже стартует первый пилотный проект, в который планируется включить 500 школ.
Министр образования сообщил, что единственная тарифная сетка - это "инструмент советских времен, который уже "сломан"". Согласно современной системе начисления зарплаты должностной оклад может составлять менее половины зарплаты педагога – он охватывает всего 18 часов уроков, в то время как существуют 59 различных надбавок и доплат.
В рамках реформы в этих целях запланировано:
- создание новых методик оценки и квалификационных требований;
- разработка программы сертификации и запуск пилотного этапа;
- сертификация всех учителей (50 тысяч в год).
Результаты реформы на 2030 год должны быть такими:
- базовая ставка учителей должна составлять от 80% зарплаты (она будет зависеть только от стажа работы (3-5 повышений) без дополнительных аттестаций);
- доплаты будут составлять до 20% (например, за работу в специальных учебных заведениях);
- руководители учебных заведений смогут также устанавливать региональные надбавки;
- директора школ смогут устанавливать премии для педагогов по результатам работы.
"Увеличить зарплаты педагогов во время войны очень сложно, но мы можем изменить систему их начисления уже сейчас", - добавил Лисовой.
Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в Украине планируется изменить правила формирования заработной платы педагогам.
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