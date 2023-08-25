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Конкурсная комиссия по избранию руководителя Службы судебной охраны определилась с главой

Председателем комиссии избран член Высшего совета правосудия Олег Кандзюба.

Высший совет правосудия просит Кабмин учесть средства на командировки членов ВСП и оплату членских взносов для участия в различных организациях

Предоставление Высшему совету правосудия статуса наблюдателя в Европейской сети советов правосудия предусматривает заграничные командировки и оплату членских взносов, но Минфин не предусмотрел на это деньги.

На 2024 год ВСП не хватает 74 млн грн на надбавки, материальную помощь на оздоровление, решение социально-бытовых вопросов и премии: ВСП обратился в Кабмин

Высший совет правосудия обратился в Кабмин, отметив в частности, что Минфину следует увеличить объем расходов на ВСП, которому в 2024 году может не хватить 18,8 млн грн на материальную помощь на оздоровление, 25 млн грн на премии, 14,5 млн грн на матпомощь для решения социально-бытовых вопросов.

Мобилизированные судьи, в отличие от других военнослужащих, не могут посетить семьи за границей, — РСУ предоставила разъяснение, что их следует исключить из списков

Рада судей считает целесообразным исключить из списков запрета на пересечение границы тех судей и государственных служащих, которые служат в Вооруженных Силах Украины.

У Кабмина будет полгода на подачу в Раду законопроекта о лоббизме и лоббистской деятельности

Новый закон о правотворческой деятельности обязывает Кабмин в течение шести месяцев подать в Верховную Раду законопроект о лоббизме и лоббистской деятельности.

  1. В Украине

Педагогам планируют изменить правила формирования зарплаты: Михаил Федоров сообщил детали

12:11, 25 августа 2023
Не может быть 50 видов доплат и в конце концов получение такой зарплаты, — подчеркнул министр цифровой трансформации.
Педагогам планируют изменить правила формирования зарплаты: Михаил Федоров сообщил детали
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В Украине планируют изменить правила формирования заработной платы педагогам. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, власть имеет конкретные наработки в этом направлении, а также собран лучший мировой опыт формирования зарплаты педагогов.

"Что касается педагогов. Самое главное, это и позиция Президента, и позиция министра образования, мы должны изменить условия труда, мы должны изменить правила формирования заработной платы. Не может быть 50 видов доплат и в конце концов получение такой зарплаты", - сказал он. 

Федоров подчеркнул важность того, чтобы работники образования не думали о каких-либо других потребностях, кроме того, как вдохновлять детей на учебу. 

"Самое главное, нам нужно для людей, которые сегодня в системе образования, создать условия, чтобы они не думали о каких-то других потребностях, кроме того, как вдохновлять детей на учебу. И сделать так, чтобы люди, которые не в системе или покинули систему, но хотят служить детям, родителям и стране, вернулись в систему. А без изменений заработной платы это сделать просто невозможно", - добавил министр.

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