Педагогам планируют изменить правила формирования зарплаты: Михаил Федоров сообщил детали

Не может быть 50 видов доплат и в конце концов получение такой зарплаты, — подчеркнул министр цифровой трансформации.

В Украине планируют изменить правила формирования заработной платы педагогам. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, власть имеет конкретные наработки в этом направлении, а также собран лучший мировой опыт формирования зарплаты педагогов.

"Что касается педагогов. Самое главное, это и позиция Президента, и позиция министра образования, мы должны изменить условия труда, мы должны изменить правила формирования заработной платы. Не может быть 50 видов доплат и в конце концов получение такой зарплаты", - сказал он.

Федоров подчеркнул важность того, чтобы работники образования не думали о каких-либо других потребностях, кроме того, как вдохновлять детей на учебу.

"Самое главное, нам нужно для людей, которые сегодня в системе образования, создать условия, чтобы они не думали о каких-то других потребностях, кроме того, как вдохновлять детей на учебу. И сделать так, чтобы люди, которые не в системе или покинули систему, но хотят служить детям, родителям и стране, вернулись в систему. А без изменений заработной платы это сделать просто невозможно", - добавил министр.

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