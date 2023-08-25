Сергей Крук уволен с должности главы ГСЧС

Решение об увольнении Сергея Крука с должности главы ГСЧС было принято после внутренней проверки службы.

Фото: 4vlada.com

Кабинет министров Украины принял решение об увольнении Сергея Крука с должности главы ГСЧС. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

По его словам, исполнение обязанностей председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям возложено на заместителя руководителя Службы Владимира Демчука.

«Внутренняя проверка в ГСЧС завершена. По ее результатам будут приняты дополнительные кадровые решения.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям работает в штатном режиме», - сообщил Игорь Клименко.

Ранее глава МВД Клименко анонсировал перемены в ГСЧС. Такое заявление министр сделал после того, как пяти чиновникам ГСЧС избрали меру пресечения по делу о гибели руководства МВД во время авиакатастрофы в Броварах.

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