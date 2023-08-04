Гибель руководства МВД в авиакатастрофе в Броварах: должностным лицам ГСЧС избрали меры пресечения

Четырех фигурантов будут содержать под стражей без альтернативы внесения залога.

Источник фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В пятницу, 4 августа, Печерский суд города Киева избрал меры пресечения должностным лицам ГСЧС по делу авиакатастрофы, в которой погибло руководство МВД и сопровождающие лица. Четырех фигурантов будут содержать под стражей без альтернативы внесения залога, а начальник службы безопасности полетов будет круглосуточно находиться под домашним арестом, сообщили в Государственном бюро расследований.

Напомним, что 3 августа работники ГБР сообщили о подозрении пяти должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям:

начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины;

и.о. командира отряда;

заместителю командира по летной подготовке;

командиру авиационной эскадрильи;

начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

Также мы писали, что начальника управления ГСЧС взяли под стражу.

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