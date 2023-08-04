Загибель керівництва МВС у авікатастрофі у Броварах: посадовцям ДСНС обрали запобіжні заходи

Чотирьох фігурантів триматимуть під вартою без альтернативи внесення застави.

Джерело фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

У п'ятницю, 4 серпня, Печерський суд міста Києва обрав запобіжні заходи посадовцям ДСНС у справі авіакатастрофи, в якій загинуло керівництво МВС та супроводжуючі особи. Чотирьох фігурантів триматимуть під вартою без альтернативи внесення застави, а начальник служби безпеки польотів цілодобово перебуватиме під домашнім арештом, повідомили у Державному бюро розслідувань.

Нагадаємо, що 3 серпня працівники ДБР повідомили про підозру п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій:

начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;

в.о. командира загону;

заступнику командира з льотної підготовки;

командиру авіаційної ескадрильї;

начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Також ми писали, що начальника управління ДСНС взяли під варту.

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