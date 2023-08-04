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  1. В Україні

Загибель керівництва МВС у авікатастрофі у Броварах: посадовцям ДСНС обрали запобіжні заходи

16:16, 4 серпня 2023
Чотирьох фігурантів триматимуть під вартою без альтернативи внесення застави.
Загибель керівництва МВС у авікатастрофі у Броварах: посадовцям ДСНС обрали запобіжні заходи
Джерело фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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У п'ятницю, 4 серпня, Печерський суд міста Києва обрав запобіжні заходи посадовцям ДСНС у справі авіакатастрофи, в якій загинуло керівництво МВС та супроводжуючі особи. Чотирьох фігурантів триматимуть під вартою без альтернативи внесення застави, а начальник служби безпеки польотів цілодобово перебуватиме під домашнім арештом, повідомили у Державному бюро розслідувань.

Нагадаємо, що 3 серпня працівники ДБР повідомили про підозру п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій:

  • начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;
  • в.о. командира загону;
  • заступнику командира з льотної підготовки;
  • командиру авіаційної ескадрильї;
  • начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Також ми писали, що начальника управління ДСНС взяли під варту.

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