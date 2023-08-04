Справа щодо загибелі керівництва МВС: одному з посадовців ДСНС обрано запобіжний захід

Начальника управління ДСНС Івана Коробку, якому оголосили про підозру у справі про загибель керівництва МВС у Броварах, взяли під варту.

У п’ятницю, 4 серпня, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід начальнику управління авіації та авіаційного пошуку і рятування Держслужби з надзвичайних ситуацій Івану Коробці, передає «Суспільне».

Його триматимуть під вартою до 1 жовтня 2023 року.

Таким чином суд задовольнив клопотання прокурора щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Підозрюваний сказав, що з рішенням суді не згідний, бо діяв «відповідно до керівних документів», а фаховий рівень пілотів дозволяв перевозити керівний склад.

«Немає нельотної погоди, є умови, за яких екіпаж повинен виконувати польоти. Погода була льотна», — додав Іван Коробка.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», повідомлено про підозру посадовцям Державної служби з надзвичайних ситуацій, через дії яких 18 січня 2023 року в авіакатастрофі загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ.

Крім того, Держслужба з надзвичайних ситуацій заявила, що відсторонить від виконання своїх обов’язків посадових осіб, які отримали підозри.

Також ми писали, що версія диверсії щодо авіакатастрофи гвинтокрила у Броварах на Київщині, під час якої загинуло керівництво МВС, не підтвердилась.

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