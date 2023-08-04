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Пленум Верховного Суду визнав законопроекти про поліграф для суддів такими, що порушують принципи незалежності суддів

Проведення втручальних заходів, які зводяться до колективного та дискримінаційного застосування санкцій, ризикує стати політичним інструментом для придушення інодумців, - Пленум Верховного Суду.

Пленум Верховного Суду затвердив позицію щодо законопроекту про 15 років позбавлення волі за корупцію у правосудді

Якщо брати до уваги думку суспільства, то за результатами різних соціологічних досліджень, на перше місце громадяни ставлять питання корупції у сфері повоєнного відновлення України, а не у сфері правосуддя.

Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф — текстова та онлайн-трансляція

4 серпня судді Верховного Суду спробують надати оцінку законопроектам щодо детектора брехні для суддів та 15 років позбавлення волі за корупційне посередництво у судах, онлайн-трансляція.

За правилами якого судочинства розглядається спір з державою про відшкодування шкоди, завданої незаконним відстороненням від посади: позиція ВП ВС

У цій справі позивач звернувся до прокурора з проханням визначити розмір відшкодування заробітку, втраченого внаслідок відсторонення від посади під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке згодом прокурор закрив за відсутністю складу злочину.

  1. В Україні

Справа щодо загибелі керівництва МВС: одному з посадовців ДСНС обрано запобіжний захід

13:25, 4 серпня 2023
Начальника управління ДСНС Івана Коробку, якому оголосили про підозру у справі про загибель керівництва МВС у Броварах, взяли під варту.
Справа щодо загибелі керівництва МВС: одному з посадовців ДСНС обрано запобіжний захід
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У п’ятницю, 4 серпня, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід начальнику управління авіації та авіаційного пошуку і рятування Держслужби з надзвичайних ситуацій Івану Коробці, передає «Суспільне».

Його триматимуть під вартою до 1 жовтня 2023 року.

Таким чином суд задовольнив клопотання прокурора щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Підозрюваний сказав, що з рішенням суді не згідний, бо діяв «відповідно до керівних документів», а фаховий рівень пілотів дозволяв перевозити керівний склад.

«Немає нельотної погоди, є умови, за яких екіпаж повинен виконувати польоти. Погода була льотна», — додав Іван Коробка.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», повідомлено про підозру посадовцям Державної служби з надзвичайних ситуацій, через дії яких 18 січня 2023 року в авіакатастрофі загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ.

Крім того, Держслужба з надзвичайних ситуацій заявила, що відсторонить від виконання своїх обов’язків посадових осіб, які отримали підозри.

Також ми писали, що версія диверсії щодо авіакатастрофи гвинтокрила у Броварах на Київщині, під час якої загинуло керівництво МВС, не підтвердилась

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