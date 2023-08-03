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  1. В Україні

Загибель керівництва МВС: ДСНС відсторонить посадовців, які отримали підозри

18:24, 3 серпня 2023
ДСНС відсторонить посадовців, які отримали підозри у справі про загибель міністра Дениса Монастирського, державного секретаря Юрія Лубковича та першого заступника міністра Євгена Єніна.
Загибель керівництва МВС: ДСНС відсторонить посадовців, які отримали підозри
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», повідомлено про підозру посадовцям Державної служби з надзвичайних ситуацій, через дії яких 18 січня 2023 року в авіакатастрофі загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ.

У зв’язку з цим Держслужба з надзвичайних ситуацій заявила, що відсторонить від виконання своїх обов’язків посадових осіб, які отримали підозри.

«На сьогодні ДСНС, у порядку, визначеному законодавством, вживає заходів щодо відсторонення від виконання посадових обов'язків осіб, яким ДБР оголосило підозру», - сказано у повідомленні.

Також в ДСНС наголосили надала усі необхідні для розслідування матеріали та всіляко сприяють об'єктивному і прозорому розслідуванню трагедії.

«Наголошуємо, ДСНС не уповноважена коментувати версії про причини авіакатастрофи, а також оприлюднювати будь-яку інформацію, що пов’язана з проведенням слідчих дій», - додали в ДСНС.

Також ми писали, що версія диверсії щодо авіакатастрофи гвинтокрила у Броварах на Київщині, під час якої загинуло керівництво МВС, не підтвердилась

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