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  1. У світі

iPhone 14 почав різко деградувати – що сталося

23:59, 3 серпня 2023
Користувачі iPhone 14 скаржаться на швидку деградацію батарей смартфонів.
iPhone 14 почав різко деградувати – що сталося
Джерело фото: CNN
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Користувачі різних моделей iPhone 14 виражають занепокоєння щодо швидкої деградації акумулятора смартфона. Зокрема, деякі з власників iPhone повідомляють про несподівану несправність батареї всього за 10 місяців використання. Користувачі демонструють падіння максимальної ємності акумулятора на 10% або більше. Деякі iPhone вже після 10 місяців використання вимагають звернення до СЦ для заміни батареї, – повідомляє «Технофон».

Зважаючи на те, що iPhone 14 був представлений лише 16 вересня 2022 року, найстарішому пристрою не може бути більше 11 місяців. Тому виявлення таких проблем вже на стадії короткотривалого використання викликає обурення серед користувачів.

Однак компанія наголошує, що старіння батареї є хімічним процесом, а не тимчасовим явищем. Крім того, зазначається, що акумулятори розраховані на приблизно 500 повних циклів розряду/заряду до зниження ємності на 20%.

Користувачі сподіваються на реакцію компанії Apple та можливі вирішення проблеми з деградацією акумулятора для забезпечення кращої довговічності і продуктивності своїх пристроїв.

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