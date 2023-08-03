Атака на порт Ізмаїла: один із дронів рф міг впасти в Румунії

Жителі однієї з комун чули звуки дронів і бачили падіння одного з них.

Один із дронів-камікадзе, які росія запустила по порту Ізмаїла в ніч на 2 серпня, міг впасти на території Румунії. Про це повідомило видання Digi24.

Жителі комуни Чеаталкіой у Тулчі чули звуки дронів і бачили падіння одного з них.

Зазначається, що безпілотники могли перетинати повітряний простір Румунії, щоб спантеличити українські сили ППО. Водночас очевидці повідомляли, що один із дронів упав десь у лісі на території комуни.

При цьому місцева влада заявила, що після атаки було організовано пошуки, але залишків дрону не знайшли.

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