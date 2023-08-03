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  1. В Україні

Хмельниччиною розгулює мавпа-забіяка: тварина втекла з клітки і покусала дитину

23:38, 3 серпня 2023
Майже домашня мавпа покусала за руку 14-річну дівчинку.
Хмельниччиною розгулює мавпа-забіяка: тварина втекла з клітки і покусала дитину
Джерело фото: suspilne
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У селі Карпівці Хмельницької області розгулює мавпа, яку раніше привезли з Харкова. Тварина втекла з клітки, після чого напала на 14-річну дівчинку, вкусивши її за руку. Тепер дитина проходить терапію проти сказу, – повідомляє «Суспільне».

Харків'янин розповів, що коли його сім’я тікала з-під обстрілів на Хмельниччину, його знайомі попросили перетримати тварину у себе, доки не поврнуться з-за кордону, однак вони досі перебувають в Іспанії. А мавпа на ім'я Гарік живе у чоловіка на подвір'ї у клітці. Раніше тварина не втікала, але тепер змогла відчинити клітку.

Тварину вже тиждень намагаються спіймати. За цей час вона з'явилася на городі у місцевих жителів.

Постраждалу від зуб мавпи дитину вже відпустили з лікарні додому. Завідувач травматологічного розповів, що поверхневі рани кисті та пальців не ушивали.

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