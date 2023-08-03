По Хмельницкой области разгуливает обезьяна-забияка: животное сбежало из клетки и покусало ребенка

Почти домашняя обезьяна покусала за руку 14-летнюю девочку.

Источник фото: suspilne

В селе Карповцы Хмельницкой области разгуливает обезьяна, которую ранее привезли из Харькова. Животное сбежало из клетки, после чего напало на 14-летнюю девочку, укусив ее за руку. Теперь ребенок проходит терапию против бешенства, – сообщает «Суспільне».

Харьковчанин рассказал, что когда его семья бежала из-под обстрелов в Хмельницкую область, его знакомые попросили передержать животное у себя, пока не вернутся из-за границы, однако они до сих пор находятся в Испании. А обезьяна по имени Гарик живет у мужчины во дворе в клетке. Ранее животное не убегало, но теперь смогло открыть клетку.

Животное уже неделю пытаются поймать. За это время оно появилось на огороде у местных жителей.

Пострадавшего от зуб обезьяны ребенка уже отпустили из больницы домой. Заведующий травматологического рассказал, что поверхностные раны кисти и пальцев не ушивали.

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