Атака по порт Измаила: один из дронов рф мог упасть в Румынии

Жители одной из коммун слышали звуки дронов и видели падение одного из них.

Один из дронов-камикадзе, которые россия запустила по порту Измаила в ночь на 2 августа, мог упасть на территории Румынии. Об это сообщило издание Digi24.

Жители коммуны Чеаталкиой в Тулче слышали звуки дронов и видели падение одного из них.

Предполагается, что беспилотники могли пересекать воздушное пространство Румынии, чтобы сбить с толку украинскую ПВО. Вместе с тем, очевидцы сообщали, что один из дронов упал в лесу на территории коммуны.

При этом местные власти заявили, что после атаки были организованы поиски, но остатков дрона не нашли.

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