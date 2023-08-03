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iPhone 14 начал резко деградировать – что произошло

23:59, 3 августа 2023
Пользователи iPhone 14 жалуются на быструю деградацию батарей смартфонов.
iPhone 14 начал резко деградировать – что произошло
Источник фото: CNN
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Пользователи различных моделей iPhone 14 выражают беспокойство относительно быстрой деградации аккумулятора смартфона. В частности, некоторые из владельцев iPhone сообщают о неожиданной неисправности батареи всего за 10 месяцев использования. Пользователи демонстрируют падение максимальной емкости аккумулятора на 10% или более. Некоторые iPhone уже после 10 месяцев использования требуют обращения в СЦ для замены батареи, – сообщает «Технофон».

Несмотря на то, что iPhone 14 был представлен только 16 сентября 2022 года, самому старому устройству не может быть больше 11 месяцев. Поэтому выявление таких проблем уже на стадии кратковременного использования вызывает возмущение среди пользователей.

Однако компания отмечает, что старение батареи является химическим процессом, а не временным явлением. Кроме того, отмечается, что аккумуляторы рассчитаны на примерно 500 полных циклов разряда/заряда до снижения емкости на 20%.

Пользователи надеются на реакцию компании Apple и возможные решения проблемы с деградацией аккумулятора для обеспечения лучшей долговечности и производительности своих устройств.

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