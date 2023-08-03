Гибель руководства МВД: ГСЧС отстранит получивших подозрения должностных лиц

ГСЧС отстранит должностных лиц, получивших подозрения по делу о гибели министра Дениса Монастырского, государственного секретаря Юрия Лубковича и первого замминистра Евгения Енина.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», сообщено о подозрении должностным лицам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из-за действий которых 18 января 2023 года в авиакатастрофе погибло руководство Министерства внутренних дел.

В связи с этим Госслужба по чрезвычайным ситуациям заявила, что отстранит от выполнения своих обязанностей должностных лиц, которые получили подозрения.

«На сегодня ГСЧС, в порядке, определенном законодательством, принимает меры по отстранению от исполнения должностных обязанностей лиц, которым ГБР объявило подозрение», - сказано в сообщении.

В ГСЧС отметили, что предоставила все необходимые для расследования материалы и всячески способствуют объективному и прозрачному расследованию трагедии.

«Подчеркиваем, ГСЧС не уполномочена комментировать версии о причинах авиакатастрофы, а также обнародовать любую информацию, связанную с проведением следственных действий», - добавили в ГСЧС.

Также мы писали, что версия диверсии по авиакатастрофе вертолета в Броварах на Киевщине, во время которой погибло руководство МВД, не подтвердилась.

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