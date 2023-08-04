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Пленум Верховного Суда признал законопроекты о полиграфе для судей нарушающими принципы независимости судей

Проведение вмешательств, сводящихся к коллективному и дискриминационному применению санкций, рискует стать политическим инструментом для подавления инакомыслящих, - Пленум Верховного Суда.

Пленум Верховного Суда утвердил позицию по законопроекту о 15 годах лишения свободы за коррупцию в правосудии

Если принимать во внимание мнение общества, то по результатам различных социологических исследований, во главу угла граждане ставят вопрос коррупции в сфере послевоенного восстановления Украины, а не в сфере правосудия.

Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф — текстовая и онлайн-трансляция

4 августа судьи Верховного Суда попытаются дать оценку законопроектам о детекторе лжи для судей и 15 годах лишения свободы за коррупционное посредничество в судах, онлайн-трансляция.

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В этому делу истец обратился к прокурору с просьбой определить размер возмещения заработка, утраченного в результате отстранения от должности во время досудебного расследования по уголовному производству, которое впоследствии прокурор закрыл из-за отсутствия состава преступления.

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Дело о гибели руководства МВД: одному из должностных лиц ГСЧС избрана мера пресечения

13:25, 4 августа 2023
Начальника управления ГСЧС Ивана Коробко, которому объявили о подозрении по делу о гибели руководства МВД в Броварах, взяли под стражу.
Дело о гибели руководства МВД: одному из должностных лиц ГСЧС избрана мера пресечения
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В пятницу, 4 августа, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения начальнику управления авиации и авиационного поиска и спасения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Ивану Коробке, передает «Суспільне».

Его будут содержать под стражей до 1 октября 2023 года.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокурора по избранию меры пресечения подозреваемому.

Подозреваемый сказал, что с решением суде не согласен, потому что действовал «в соответствии с руководящими документами», а профессиональный уровень пилотов позволял перевозить руководящий состав.

«Нет нелетной погоды, есть условия, при которых экипаж должен совершать полеты. Погода была летная», - добавил Иван Коробка.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», сообщено о подозрении должностным лицам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из-за действий которых 18 января 2023 года в авиакатастрофе погибло руководство Министерства внутренних дел.

Еще Госслужба по чрезвычайным ситуациям заявила, что отстранит от выполнения своих обязанностей должностных лиц, которые получили подозрения.

Также мы писали, что версия диверсии по авиакатастрофе вертолета в Броварах на Киевщине, во время которой погибло руководство МВД, не подтвердилась.

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Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
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