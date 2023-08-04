Дело о гибели руководства МВД: одному из должностных лиц ГСЧС избрана мера пресечения

Начальника управления ГСЧС Ивана Коробко, которому объявили о подозрении по делу о гибели руководства МВД в Броварах, взяли под стражу.

В пятницу, 4 августа, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения начальнику управления авиации и авиационного поиска и спасения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Ивану Коробке, передает «Суспільне».

Его будут содержать под стражей до 1 октября 2023 года.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокурора по избранию меры пресечения подозреваемому.

Подозреваемый сказал, что с решением суде не согласен, потому что действовал «в соответствии с руководящими документами», а профессиональный уровень пилотов позволял перевозить руководящий состав.

«Нет нелетной погоды, есть условия, при которых экипаж должен совершать полеты. Погода была летная», - добавил Иван Коробка.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», сообщено о подозрении должностным лицам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из-за действий которых 18 января 2023 года в авиакатастрофе погибло руководство Министерства внутренних дел.

Еще Госслужба по чрезвычайным ситуациям заявила, что отстранит от выполнения своих обязанностей должностных лиц, которые получили подозрения.

Также мы писали, что версия диверсии по авиакатастрофе вертолета в Броварах на Киевщине, во время которой погибло руководство МВД, не подтвердилась.

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