россия хочет использовать «вагнеровцев» для втягивания беларуси в полномасштабную войну против Украины – СБУ

По имеющимся данным в СБУ, российская ДРГ должна совершить провокацию на НПЗ, изображая из себя «украинских диверсантов».

В Службе безопасности Украины сообщили, что получили разведданные, которые свидетельствуют о подготовке россиянами масштабной провокации «под чужим флагом» на стратегическом объекте беларуси – Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе.

«По имеющимся данным, подготовкой теракта занимается диверсионно-разведывательная группа из кадровых военных вс рф и сотрудников российских спецслужб, которых отправили на территорию беларуси под видом «вагнеровцев».

Эта российская ДРГ должна совершить провокацию на НПЗ, изображая из себя «украинских диверсантов». В совершенном рф планирует обвинить Украину, чтобы таким образом в очередной раз попытаться втянуть минск в полномасштабную войну против нашего государства», - говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, информацию о запланированном в беларуси теракте сотрудники Службы безопасности получили из нескольких источников. В частности, из свидетельств военнослужащего вс рф, которого украинские защитники взяли в плен на Запорожском направлении.

Также в СБУ сообщили, что киберспециалисты восстановили и проанализировали информацию на мобильном телефоне пленника.

«Среди прочего установлено, что ранее он принимал участие в боевых действиях против Сил обороны на юге Украины, а недавно ему дали указание передислоцироваться к беларуси как участник частной военной компании «Вагнер».

Уже на этапе смены места службы российский военный получил информацию о «специальной миссии» на Мозырском НПЗ. В его телефоне киберспециалисты СБУ нашли удаленную переписку с другими исполнителями, снимки объекта и отдельную информацию по операции», - рассказали в Службе безопасности.

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