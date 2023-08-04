Отец через суд пытался вернуть в Украину своих детей, которые из-за войны выехали с матерью за границу – что решил суд

Суд первой инстанции отказал, а судейская коллегия Хмельницкого апелляционного суда согласилась с ним.

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Житель Хмельницкой области обратился в суд с иском об определении места жительства сына и двух дочерей с отцом. Рассказал, что в начале полномасштабного вторжения россии его жена с тремя общими детьми выехала в Республику Польша, где они находятся до сих пор.

За його словами, мати не створила належних умов для проживання дітей, не приділяє їм достатньої уваги та чинить йому перешкоди у спілкуванні з ними й вихованні. Натомість він достатньо заробляє й може утримувати дітей. До того ж на Хмельниччині немає активних бойових дій, тому певен: є всі умови для повернення сім’ї з-за кордону.

Як розповіли у пресслужбі Хмельницького апеляційного суду, Городоцький районний суд у позові відмовив через недоведеність позовних вимог. Чоловік оскаржив рішення до апеляційного суду, бо уважає, що для дітей краще буде жити разом з батьком.

Утім суддівська колегія ХАС погодилася судом першої інстанції: позивач не надав допустимих і достатніх доказів того, що його дружина ухиляється чи неналежно виконує батьківські обов`язки й проживання дітей з матір`ю суперечить їхнім інтересам.

Допитані у суді свідки підтвердили, що через війну жінка з дітьми виїхала до Республіки Польща, отримала там житло та соціальну допомогу.

На звернення апеляційного суду свій висновок щодо розв’язання спору також надав орган опіки та піклування Городоцької міської ради. На його думку, у позові про визначення місця проживання дітей з батьком слід відмовити.

Висновок мотивований тим, що за інформацією центру соціальної опіки польського міста, де наразі живе жінка з дітьми, вона належним чином виконує свої батьківські обов`язки, намагається забезпечити дітям найкращі умови проживання, організовує дозвілля, контактує з сімейним лікарем, діти ходять до школи та дитячого садка.

«З огляду на те, що малолітні діти сторін доглянуті, мають хороші умови для проживання і відвідують освітні заклади у Республіці Польща, покращився їх емоційний стан, колегія суддів вважає, що при вирішенні спору суд першої інстанції врахував якнайкращі інтереси дітей, дотримався балансу між інтересами дітей і правами батьків на виховання дітей», – констатував апеляційний суд.

ХАС зауважив, що батько не позбавлений можливості забезпечувати дітей матеріально, брати участь у їх вихованні, спілкуванні з ними. Якщо ж йому чинитимуть перешкоди у цьому, він може вирішити спір у встановленому законом порядку.

На думку апеляційного суду, місцевий суд ухвалив законне рішення і підстав для його скасування немає. Апеляційну скаргу ХАС залишив без задоволення.

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