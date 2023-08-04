Нацбанк назвал 8 банков, которые проверят первыми

Национальный банк Украины сообщил, что Правление утвердило План проведения инспекционных проверок банков IV квартал 2023 года. Об этом сказано на официальном сайте НБУ.
«В соответствии с утвержденным Планом в IV квартале 2023 года будут проведены плановые инспекционные проверки 8 банков, в частности:
АО «А – БАНК»;
АО «БАНК 3/4»;
АО «ЕПБ»;
АО «КБ «ГЛОБУС»;
АО «СКАЙ БАНК»;
АО «ТАСКОМБАНК»;
ПАО «МТБ БАНК»;
ЧАО «БАНК ФАМИЛЬНЫЙ», - говорится в сообщении.
В НБУ напомнили, что плановые инспекционные проверки банков были приостановлены с марта 2020 года с целью предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.