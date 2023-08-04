Нацбанк назвал 8 банков, которые проверят первыми

Национальный банк возобновляет плановые инспекционные проверки банков.

Фото: rozhyshche.rayon.in.ua

Национальный банк Украины сообщил, что Правление утвердило План проведения инспекционных проверок банков IV квартал 2023 года. Об этом сказано на официальном сайте НБУ.

«В соответствии с утвержденным Планом в IV квартале 2023 года будут проведены плановые инспекционные проверки 8 банков, в частности:

АО «А – БАНК»;

АО «БАНК 3/4»;

АО «ЕПБ»;

АО «КБ «ГЛОБУС»;

АО «СКАЙ БАНК»;

АО «ТАСКОМБАНК»;

ПАО «МТБ БАНК»;

ЧАО «БАНК ФАМИЛЬНЫЙ», - говорится в сообщении.

В НБУ напомнили, что плановые инспекционные проверки банков были приостановлены с марта 2020 года с целью предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

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