Продавали контрафактную бытовую химию под видом известных мировых брендов: разоблачили дельцов

Группа лиц организовала на территории Тернопольской области незаконное производство.

Правоохранители органы разоблачили контрафактное производство бытовой химии известных мировых брендов более чем на 20 млн грн. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

В ходе досудебного расследования установлено, что группа лиц организовала на территории Тернопольской области незаконное производство, рекламирование, распространение и продажу фальсифицированных (контрафактных) товаров бытовой химии известных торговых марок.

Дельцы рекламировали изготовленную продукцию через интернет-платформы по продажам.

«В ходе обысков обнаружены и изъяты три линии по производству фурнитуры и пластиковых бутылей, в которые фасовалась контрафактная продукция, оборудование для упаковки в стрейч пленку, фасовочное оборудование, полимерные бочки с жидкостями и т.д.

Ориентировочная стоимость изъятого имущества составляет более 20 млн грн», - говорится в сообщении.

В настоящее время прокуроры в уголовном производстве обратились с ходатайством в Печерский районный суд г. Киева о наложении ареста на изъятое имущество. Следствие продолжается.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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