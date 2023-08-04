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Продавали контрафактную бытовую химию под видом известных мировых брендов: разоблачили дельцов

14:03, 4 августа 2023
Группа лиц организовала на территории Тернопольской области незаконное производство.
Продавали контрафактную бытовую химию под видом известных мировых брендов: разоблачили дельцов
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Правоохранители органы разоблачили контрафактное производство бытовой химии известных мировых брендов более чем на 20 млн грн. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

В ходе досудебного расследования установлено, что группа лиц организовала на территории Тернопольской области незаконное производство, рекламирование, распространение и продажу фальсифицированных (контрафактных) товаров бытовой химии известных торговых марок.

Дельцы рекламировали изготовленную продукцию через интернет-платформы по продажам.

«В ходе обысков обнаружены и изъяты три линии по производству фурнитуры и пластиковых бутылей, в которые фасовалась контрафактная продукция, оборудование для упаковки в стрейч пленку, фасовочное оборудование, полимерные бочки с жидкостями и т.д.

Ориентировочная стоимость изъятого имущества составляет более 20 млн грн», - говорится в сообщении.

В настоящее время прокуроры в уголовном производстве обратились с ходатайством в Печерский районный суд г. Киева о наложении ареста на изъятое имущество. Следствие продолжается.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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