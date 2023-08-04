Продавали контрафактну побутову хімію під виглядом відомих світових брендів: викрили ділків

Група осіб організувала на території Тернопільської області незаконне виробництво.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Правоохоронці органи викрили контрафактне виробництво побутової хімії відомих світових брендів на понад 20 млн грн. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб організувала на території Тернопільської області незаконне виробництво, рекламування, розповсюдження та продаж фальсифікованих (контрафактних) товарів побутової хімії відомих торгівельних марок.

Ділки рекламували виготовлену продукцію через інтернет-платформи з продажів.

«У ході обшуків виявлено та вилучено три лінії з виробництва фурнітури та пластикових бутлів, в які фасувалася контрафактна продукція, обладнання для пакування в стрейч плівку, фасувальне устаткування, полімерні діжки з рідинами тощо.

Орієнтовна вартість вилученого майна становить понад 20 млн грн», - сказано у повідомленні.

На даний час прокурори у кримінальному провадженні звернулися з клопотанням до Печерського районного суду м. Києва про накладення арешту на вилучене майно. Слідство триває.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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