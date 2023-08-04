Безпідставно виплатив «бойові» на майже 1 млн грн: викрито керівника обласного військкомату

Підлеглі, які отримували додаткову грошову винагороду, не брали безпосередньої участі у бойових діях.

Фото: ОГП

Правоохоронні органи повідомили про підозру колишньому керівнику Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це інформує офіційний сайт ОГП.

«Наразі він очолює Донецький обласний ТЦК та СП. Йому інкриміновано перевищення службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України)», - повідомляють у ОГП.

За даними слідства, перебуваючи на посаді керівника Запорізького обласного ТЦК та СП, у 2022 році підозрюваний безпідставно виплатив додаткову винагороду підлеглим військовослужбовцям на загальну суму майже 1 млн грн. Встановлено, що вони не брали безпосередньої участі у бойових діях.

Правоохоронці затримали підозрюваного. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Фото: ОГП

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.