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Пленум Верховного Суду визнав законопроекти про поліграф для суддів такими, що порушують принципи незалежності суддів

Проведення втручальних заходів, які зводяться до колективного та дискримінаційного застосування санкцій, ризикує стати політичним інструментом для придушення інодумців, - Пленум Верховного Суду.

Пленум Верховного Суду затвердив позицію щодо законопроекту про 15 років позбавлення волі за корупцію у правосудді

Якщо брати до уваги думку суспільства, то за результатами різних соціологічних досліджень, на перше місце громадяни ставлять питання корупції у сфері повоєнного відновлення України, а не у сфері правосуддя.

Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф — текстова та онлайн-трансляція

4 серпня судді Верховного Суду спробують надати оцінку законопроектам щодо детектора брехні для суддів та 15 років позбавлення волі за корупційне посередництво у судах, онлайн-трансляція.

За правилами якого судочинства розглядається спір з державою про відшкодування шкоди, завданої незаконним відстороненням від посади: позиція ВП ВС

У цій справі позивач звернувся до прокурора з проханням визначити розмір відшкодування заробітку, втраченого внаслідок відсторонення від посади під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке згодом прокурор закрив за відсутністю складу злочину.

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Безпідставно виплатив «бойові» на майже 1 млн грн: викрито керівника обласного військкомату

12:48, 4 серпня 2023
Підлеглі, які отримували додаткову грошову винагороду, не брали безпосередньої участі у бойових діях.
Безпідставно виплатив «бойові» на майже 1 млн грн: викрито керівника обласного військкомату
Фото: ОГП
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Правоохоронні органи повідомили про підозру колишньому керівнику Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це інформує офіційний сайт ОГП.

«Наразі він очолює Донецький обласний ТЦК та СП. Йому інкриміновано перевищення службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України)», - повідомляють у ОГП.

За даними слідства, перебуваючи на посаді керівника Запорізького обласного ТЦК та СП, у 2022 році підозрюваний безпідставно виплатив додаткову винагороду підлеглим військовослужбовцям на загальну суму майже 1 млн грн. Встановлено, що вони не брали безпосередньої участі у бойових діях.

Правоохоронці затримали підозрюваного. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Фото: ОГП

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