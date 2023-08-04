4 серпня: яке сьогодні свято та головні події

4 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день димчастого леопарда.

У п’ятницю, 4 серпня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

4 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день димчастого леопарда. Свято було створено для поширення інформації про цей вид ссавців. При цьому розповідають як про тих тварин, які живуть у неволі, так і про тих, хто перебуває в умовах дикої природи. Дата була створена за ініціативи працівників Парку диких тварин Гаулеттс в Кенті (Велика Британія). Важливо розуміти, що цей вид тварин перебуває на межі зникнення. Вперше свято відсвяткували 2018 року.

Також 4 серпня День самотніх жінок, що працюють. Це день, який присвячений силі, стійкості та вшануванню значного внеску одиноких жінок, які працюють. Він визнає соціальний та економічний вплив таких жінок, відзначаючи їхні досягнення, мужність та творчість. День заснували 2006 року за ініціативи Барбари Пейн (американська письменниця та підприємниця). Пейн сама сама була самотньою жінкою, яка багато працювала.

А ще 4 серпня Міжнародний день пива. Хоча це свято має неофіційний статус, але воно є досить популярним в усьому світі. Ініціатива святкування належить власнику бару з США Джессу Авшаломову. Таким чином він вирішив збільшити кількість відвідувань в закладі. Вперше урочистість була проведена 2007 року в Санта-Круз (США). Від 2011 року день набув міжнародного масштабу.

4 серпня святкують День народження шампанського. Неофіційне свято всіх тих, хто любить це ігристе вино. Історія шампанського починається у Франції. В абатстві Отвільєр був отець П'єр Періньйон, який відповідав за поповнення продовольчих запасів. Було в нього і своє захоплення — виготовляти вина, тому любив експериментувати в цій сфері. Саме 4 серпня 1668 року він попросив своїх братів продегустувати його новий винахід — вино зі сріблястою легкою пінкою та бульбашками.

Яке сьогодні церковне свято

4 серпня в церковному календарі — день пам’яті святої мироносиці Марії Магдалини. Будучи прибічницею та послідовницею Ісуса Христа, Марія Магдалина несла Слово Боже серед людей. Месія зустрів жінку в той час, коли вона була одержима сімома бісами. За допомогою молитви він вигнав з її тіла бісів і після цього вона стала його ученицею. Згідно з церковними переказами, саме Марії Магдалині першій явився Ісус Христос вранці на Великдень.

Календар важливих подій за 4 серпня:

1408 рік — перша літописна згадка про місто Мена Чернігівської області;

1492 рік — розпочинається експедиція Христофора Колумба для пошуку найкоротшого морського шляху до Індії;

1578 рік — відбувається битва при Алкасер-Кібірі, в якій мароккансько-османські війська перемагає сили мароккансько-португальського союзу;

1687 рік — гетьманом Лівобережжя (лівобережної України) стає Іван Мазепа;

1693 рік — французький чернець Дом Периньйон відкриває секрет приготування шампанського;

1777 рік — відставний драгун Філіп Естлі відкриває у Лондоні перший у світі цирк;

1914 рік — створюють Бойову управу українських січових стрільців — організаційно-координаційний центр легіону УСС;

1914 рік — у Львові створюють Союз визволення України (СВУ) на чолі з Дмитром Донцовим;

1922 рік — під час похорону винахідника телефону Александера Белла в Північній Америці вимкнули на хвилину 13 мільйонів апаратів;

1926 рік — на площі Піккаділлі встановлюють перші у Лондоні світлофори;

1934 рік — на "Криворіжсталі" запускають першу доменну піч;

1962 рік — відбувається ув'язнення лідера організації Африканський національний конгрес Нельсона Мандели, в тюрмі він проводить 28 років;

1995 рік — у Хорватії починається операція "Буря" проти сербських сепаратистів, що триває до 7 серпня;

2020 рік — вибухи в порту Бейрута.

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