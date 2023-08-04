4 августа: какой сегодня праздник и главные события

4 августа в Украине и мире празднуют Международный день дымчатого леопарда.

В пятницу, 4 августа, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

4 августа в Украине и мире празднуют Международный день дымчатого леопарда. Праздник был создан для распространения информации об этом виде млекопитающих. При этом рассказывают, как о живущих в неволе животных, так и о тех, кто находится в условиях дикой природы. Дата была создана по инициативе работников Парка диких животных Хаулеттс в Кенте (Великобритания). Важно понимать, что этот вид животных находится на грани исчезновения. Впервые праздник отпраздновали в 2018 году.

Также 4 августа День одиноких работающих женщин. Это день, посвященный силе, стойкости и чествованию значительного вклада одиноких работающих женщин. Он признает социальное и экономическое влияние таких женщин, отмечая их достижения, мужество и творчество. День был основан в 2006 году по инициативе Барбары Пейн (американская писательница и предпринимательница). Пейн сама была одинокой женщиной, много работавшей.

А еще 4 августа Международный день пива. Хотя этот праздник имеет неофициальный статус, но он достаточно популярен во всем мире. Инициатива празднования принадлежит владельцу бара из США Джессу Авшаломову. Таким образом, он решил увеличить количество посещений в заведении. Впервые торжество было проведено в 2007 году в Санта-Круз (США). С 2011 года день приобрел международный масштаб.

4 августа празднуют День рождения шампанского. Неофициальный праздник всех тех, кто любит это игристое вино. История шампанского начинается во Франции. В аббатстве Отвильер был отец Пьер Периньон, отвечавший за пополнение продовольственных запасов. Было у него и свое увлечение — производить вина, поэтому любил экспериментировать в этой сфере. Именно 4 августа 1668 г. он попросил своих братьев продегустировать его новое изобретение — вино с серебристой легкой пенкой и пузырьками.

Какой сегодня церковный праздник

4 августа в церковном календаре – день памяти святой мироносицы Марии Магдалины. Будучи сторонницей и последовательницей Иисуса Христа, Мария Магдалина несла Слово Божие среди людей. Мессия встретил женщину в то время, когда она была одержима семью бесами. С помощью молитвы он изгнал из ее тела бесов и после этого она стала его ученицей. Согласно церковным преданиям, именно Марии Магдалине первой явился Иисус Христос утром на Пасху.

Календарь важных событий за 4 августа:

1408 год — первое летописное упоминание о городе Мена Черниговской области;

1492 год — начинается экспедиция Христофора Колумба для поиска кратчайшего морского пути в Индию;

1578 год — происходит битва при Алкасер-Кибири, в которой марокканско-османские войска побеждает силы марокканско-португальского союза;

1687 год — гетманом Левобережья (левобережной Украины) становится Ивана Мазепу;

1693 год — французский монах Дом Периньон открывает секрет приготовления шампанского;

1777 год — отставной драгун Филипп Эстли открывает в Лондоне первый в мире цирк;

1914 год — создают Боевую управу украинских сечевых стрелков — организационно-координационный центр легиона УСС;

1914 год — во Львове создают Союз освобождения Украины (СВУ) во главе с Дмитрием Донцовым;

1922 год — во время похорон изобретателя телефона Александера Белла в Северной Америке отключили на минуту 13 миллионов аппаратов;

1926 год — на площади Пиккадилли устанавливают первые в Лондоне светофоры;

1934 год — на "Криворожстали" запускают первую доменную печь;

1962 год — происходит заключение лидера организации Африканский национальный конгресс Нельсона Манделы, в тюрьме он проводит 28 лет;

1995 год — в Хорватии начинается операция "Буря" против сербских сепаратистов, которая продолжается до 7 августа;

2020 год — взрывы в порту Бейрута.

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