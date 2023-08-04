Безосновательно выплатил «боевые» почти на 1 млн грн: разоблачен руководитель областного военкомата

Правоохранительные органы сообщили о подозрении бывшему руководителю Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщает официальный сайт ОГП.
«В настоящее время он возглавляет Донецкий областной ТЦК и СП. Ему инкриминировано превышение служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины)», - сообщают в ОГП.
По данным следствия, в должности руководителя Запорожского областного ТЦК и СП, в 2022 году подозреваемый безосновательно выплатил дополнительное вознаграждение подчиненным военнослужащим на общую сумму почти 1 млн грн. Установлено, что они не принимали непосредственного участия в боевых действиях.
Правоохранители задержали подозреваемого. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Фото: ОГП
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.