Нацбанк назвав 8 банків, які перевірить першими

Національний банк України повідомив, що Правління затвердило План проведення інспекційних перевірок банків на IV квартал 2023 року. Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
«Відповідно до затвердженого Плану у IV кварталі 2023 року буде проведено планові інспекційні перевірки 8 банків, зокрема:
АТ «А – БАНК»;
АТ «БАНК 3/4»;
АТ «ЄПБ»;
АТ «КБ «ГЛОБУС»;
АТ «СКАЙ БАНК»;
АТ «ТАСКОМБАНК»;
ПАТ «МТБ БАНК»;
ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ», - сказано у повідомленні.
У НБУ нагадали, що планові інспекційні перевірки банків були призупиненні з березня 2020 року з метою запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).
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