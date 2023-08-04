Нацбанк назвав 8 банків, які перевірить першими

Національний банк поновлює планові інспекційні перевірки банків.

Фото: rozhyshche.rayon.in.ua

Національний банк України повідомив, що Правління затвердило План проведення інспекційних перевірок банків на IV квартал 2023 року. Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

«Відповідно до затвердженого Плану у IV кварталі 2023 року буде проведено планові інспекційні перевірки 8 банків, зокрема:

АТ «А – БАНК»;

АТ «БАНК 3/4»;

АТ «ЄПБ»;

АТ «КБ «ГЛОБУС»;

АТ «СКАЙ БАНК»;

АТ «ТАСКОМБАНК»;

ПАТ «МТБ БАНК»;

ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ», - сказано у повідомленні.

У НБУ нагадали, що планові інспекційні перевірки банків були призупиненні з березня 2020 року з метою запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.