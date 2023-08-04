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Батько через суд намагався повернути до України своїх дітей, що через війну виїхали з матір’ю за кордон – що вирішив суд

16:35, 4 серпня 2023
Суд першої інстанції відмовив, а суддівська колегія Хмельницького апеляційного суду погодилась із ним.
Батько через суд намагався повернути до України своїх дітей, що через війну виїхали з матір’ю за кордон – що вирішив суд
Зображення: freepik.com
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Житель Хмельницької області звернувся до суду з позовом про визначення місця проживання сина та двох доньок з батьком. Розповів, що на початку повномасштабного вторгнення росії його дружина з трьома спільними дітьми виїхала до Республіки Польща, де вони перебувають досі.

За його словами, мати не створила належних умов для проживання дітей, не приділяє їм достатньої уваги та чинить йому перешкоди у спілкуванні з ними й вихованні. Натомість він достатньо заробляє й може утримувати дітей. До того ж на Хмельниччині немає активних бойових дій, тому певен: є всі умови для повернення сім’ї з-за кордону.

Як розповіли у пресслужбі Хмельницького апеляційного суду, Городоцький районний суд у позові відмовив через недоведеність позовних вимог. Чоловік оскаржив рішення до апеляційного суду, бо уважає, що для дітей краще буде жити разом з батьком.

Утім суддівська колегія ХАС погодилася судом першої інстанції: позивач не надав допустимих і достатніх доказів того, що його дружина ухиляється чи неналежно виконує батьківські обов`язки й проживання дітей з матір`ю суперечить їхнім інтересам.

Допитані у суді свідки підтвердили, що через війну жінка з дітьми виїхала до Республіки Польща, отримала там житло та соціальну допомогу.

На звернення апеляційного суду свій висновок щодо розв’язання спору також надав орган опіки та піклування Городоцької міської ради. На його думку, у позові про визначення місця проживання дітей з батьком слід відмовити.

Висновок мотивований тим, що за інформацією центру соціальної опіки польського міста, де наразі живе жінка з дітьми, вона належним чином виконує свої батьківські обов`язки, намагається забезпечити дітям найкращі умови проживання, організовує дозвілля, контактує з сімейним лікарем, діти ходять до школи та дитячого садка.

«З огляду на те, що малолітні діти сторін доглянуті, мають хороші умови для проживання і відвідують освітні заклади у Республіці Польща, покращився їх емоційний стан, колегія суддів вважає, що при вирішенні спору суд першої інстанції врахував якнайкращі інтереси дітей, дотримався балансу між інтересами дітей і правами батьків на виховання дітей», – констатував апеляційний суд.

ХАС зауважив, що батько не позбавлений можливості забезпечувати дітей матеріально, брати участь у їх вихованні, спілкуванні з ними. Якщо ж йому чинитимуть перешкоди у цьому, він може вирішити спір у встановленому законом порядку.

На думку апеляційного суду, місцевий суд ухвалив законне рішення і підстав для його скасування немає. Апеляційну скаргу ХАС залишив без задоволення.

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