Загибель дитини у літньому таборі на Київщині: поліція повідомила нові подробиці

Правоохоронці вже затримали тренера, який повів дітей купатися.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на Київщині під час відпочинку у літньому таборі потонув 10-річний хлопчик.

Керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що батьки знайшли перше ліпше оголошення про дитячий табір, на вулиці передали сина «вихователю», а 3 серпня приїхали в морг забрати тіло дитини.

За його словами, тренер, який відповідав за життя вихованців нині затриманий. За залишення в небезпеці, що мало смертельні наслідки для дитини, 36-річному «вихователю» загрожує до 8 років позбавлення волі.

«Шокує те, що літній табір і досі не надав правоохоронцям жодного документа щодо своєї діяльності. І ця сумнівна установа, і самі батьки порушили всі правила безпеки та поки не трапилась біда, чхати хотіли на ризик для життя дитини», - заявив Андрій Нєбитов.

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