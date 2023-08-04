На Київщині під час відпочинку у літньому таборі потонув 10-річний хлопчик

У поліції встановили, що заклад працював з порушенням вимог чинного законодавства, без документів на працевлаштування працівників та укладання договору з батьками.

На Київщині потонув 10-річний хлопчик. Про це повідомили у ДСНС України.

Вчора, 3 серпня, о 14:16 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у селі Ходосівка, на території одного із комплексів під час купання, зник хлопчик 2013 року народження.

У поліції Київської області встановили, що дитина перебувала у літньому таборі.

«Заклад працював з порушенням вимог чинного законодавства, без документів на працевлаштування працівників та укладання договору з батьками.

В обід 36-річний тренер спортивно-оздоровчого комплексу повів 8 дітей купатись на узбережжя та залишив їх там без нагляду. Це і привезло до загибелі малолітньої дитини», - пишуть у поліції.

За фактом залишення в небезпеці, що спричинило смерть особи [ч.3 ст. 135 ККУ] слідчі повідомили чоловіку про підозру. Тривають слідчі дії.

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