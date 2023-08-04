На Киевщине во время отдыха в летнем лагере утонул 10-летний мальчик

В полиции установили, что заведение работало с нарушением требований действующего законодательства, без документов на трудоустройство работников и заключения договора с родителями.

На Киевщине утонул 10-летний мальчик. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Вчера, 3 августа, в 14:16 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Ходосовка, на территории одного из комплексов во время купания, исчез мальчик 2013 года рождения.

В полиции Киевской области установили, что ребенок находился в летнем лагере.

«Заведение работало с нарушением требований действующего законодательства, без документов на трудоустройство работников и заключения договора с родителями.

В обед 36-летний тренер спортивно-оздоровительного комплекса повел 8 детей купаться на побережье и оставил их без присмотра. Это и привезло к гибели малолетнего ребенка», – пишут в полиции.

По факту оставления в опасности, повлекшей смерть лица [ч.3 ст. 135 УКУ] следователи сообщили мужчине о подозрении. Продолжаются следственные действия.

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