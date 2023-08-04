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  1. Суд инфо

С начала года ВСП рассмотрел более 130 сообщений о вмешательстве в профессиональную деятельность судей

14:42, 4 августа 2023
За 7 месяцев 2023 года ВСП получил 91 сообщение о вмешательстве в профессиональную деятельность судей по осуществлению правосудия.
С начала года ВСП рассмотрел более 130 сообщений о вмешательстве в профессиональную деятельность судей
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Высший совет правосудия сообщил, что в течение января – июля 2023 года получил 91 сообщение о вмешательстве в профессиональную деятельность судей по осуществлению правосудия, о действиях, нарушающих гарантии независимости судей или подрывающих авторитет правосудия. Об этом говорится на официальном сайте ВСП.

Отмечается, что с учетом поступивших сообщений в предыдущие периоды ВСП с начала этого года рассмотрел 137 сообщений судей.

«По результатам рассмотрения 61 сообщения о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия принято 59 решений о принятии мер реагирования:

- обращение в прокуратуру и органы правопорядка о предоставлении информации о раскрытии и расследовании преступлений;

- внесение в соответствующие органы или должностные лица представления об обнаружении и привлечении к установленной ответственности лиц, совершенных действиями или допущено бездействие, и т.д.

Рассмотрев 76 сообщений судей, Совет принял 36 решений об утверждении 63 выводов членов ВСП об отсутствии оснований для принятия мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия», - говорится в сообщении.

Следует напомнить, что статьей 376 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность за вмешательство в деятельность судебных органов.

Согласно статье 131 Конституции Украины, статье 3 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» Совет принимает меры по обеспечению авторитета правосудия и независимости судей.

В частности, ВСП вносит в соответствующие органы или должностные лица представление об обнаружении и привлечении к установленной законом ответственности лиц, совершенных действиями или допущено бездействие, нарушающее гарантии независимости судей или подрывающее авторитет правосудия.

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