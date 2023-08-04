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З початку року ВРП розглянула понад 130 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів

14:42, 4 серпня 2023
За 7 місяців 2023 року ВРП отримала 91 повідомлення про втручання у професійну діяльність суддів щодо здійснення правосуддя.
З початку року ВРП розглянула понад 130 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів
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Вища рада правосуддя повідомила, що протягом січня – липня 2023 року отримала 91 повідомлення про втручання у професійну діяльність суддів щодо здійснення правосуддя, про дії, що порушують гарантії незалежності суддів або підривають авторитет правосуддя. Про це йдеться на офіційному сайті ВРП.

Зазначається, що з урахуванням повідомлень, які надійшли в попередні періоди, ВРП з початку цього року розглянула 137 повідомлень суддів.

«За результатами розгляду 61 повідомлення про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя ухвалено 59 рішень про вжиття заходів реагування:

- звернення до прокуратури та органів правопорядку стосовно надання інформації про розкриття та розслідування злочинів;

- внесення до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та притягнення до встановленої відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність, тощо.

Розглянувши 76 повідомлень суддів, Рада ухвалила 36 рішень про затвердження 63 висновків членів ВРП про відсутність підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя», - сказано у повідомленні.

Варто нагадати, що статтею 376 Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність за втручання в діяльність судових органів.

Відповідно до статті 131 Конституції України, статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Рада вживає заходів щодо забезпечення авторитету правосуддя та незалежності суддів.

Зокрема, ВРП вносить до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та притягнення до встановленої законом відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність, що порушує гарантії незалежності суддів або підриває авторитет правосуддя.

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