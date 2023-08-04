У Києві судили наркодилера за збут амфетаміну

У столиці судили до 6 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна 37-річного киянина за фактами незаконного придбання, зберігання та збуту психотропної речовини у великих розмірах на території столиці, – повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Прокурором доведено, що обвинувачений будучи раніше судимим за злочини у сфері обігу наркотичних засобів продовжив злочинну діяльність та систематично збував психотропну речовину амфетамін за місцем свого проживання.
Правоохоронці затримали зловмисника в момент чергового збуту психотропної речовини. Під час особистого обшуку наркоділка вилучено психотропну речовину «амфетамін» у великих розмірах, а при обшуку його житла вилучено засоби для фасування та зважування психотропних речовин.
Вироком суду чоловіку призначено покарання у виді 6 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна.
До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.
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