В Киеве судили наркодилера за сбыт амфетамина

К 6 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества приговорен наркодилер за сбыт амфетамина.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

В столице приговорили к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества 37-летнего киевлянина по фактам незаконного приобретения, хранения и сбыта психотропного вещества в крупных размерах на территории столицы, – сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Прокурором доказано, что обвиняемый будучи ранее судимым за преступления в сфере оборота наркотических средств продолжил преступную деятельность и систематически сбывал психотропное вещество амфетамин по месту своего проживания.

Правоохранители задержали злоумышленника в момент очередного сбыта психотропного вещества. Во время личного обыска наркодельца изъято психотропное вещество «амфетамин» в крупных размерах, а при обыске его жилья изъяты средства для фасовки и взвешивания психотропных веществ.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под стражей.

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