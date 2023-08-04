Кабмин изложил в новой редакции Положение о Государственном реестре географических названий

Держателем Государственного реестра является Госгеокадастр.

Кабмин постановлением от 1 августа 2023 г. №801 утвердил в новой редакции Положение о Государственном реестре географических названий.

Настоящее Положение определяет порядок создания и ведения Государственного реестра географических названий, получения информации об их установлении, ведении учета и государственной регистрации географических названий, предоставлении сведений из реестра.

Державний реєстр географічних назв — це інформаційно-комунікаційна система, призначена для внесення відомостей про назви географічних об’єктів, ведення обліку та державної реєстрації встановлених та унормованих географічних назв, збереження, пошуку відомостей та доступу до них.

Держателем Державного реєстру є Держгеокадастр. Він забезпечує створення та ведення Державного реєстру, встановлення, унормування, ведення обліку та державну реєстрацію географічних назв, оприлюднення відомостей на своєму офіційному веб-сайті, надання відомостей з Державного реєстру органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам.

Державний реєстр створюється та ведеться державною мовою з використанням інформаційно-комунікаційної системи та складається з двох частин:

відомості про назви географічних об’єктів, що розташовані на території України;

відомості про назви географічних об’єктів інших держав, а також географічних об’єктів Землі, на які не поширюються суверенітет та юрисдикція будь-якої держави, які використовуються в Україні.

Держгеокадастр визначає адміністратора Державного реєстру — державне підприємство, що належить до сфери його управління та здійснює технічне і технологічне супроводження та адміністрування Державного реєстру.

Джерелами для формування Державного реєстру, встановлення назв географічних об’єктів України для їх державної реєстрації залежно від виду географічного об’єкта є акти органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань найменування та перейменування географічних об’єктів, інформація та дані центральних органів виконавчої влади, відомості державних реєстрів та кадастрів, результати картографування території під час створення та оновлення державних топографічних карт різних масштабів і проведення топонімічних досліджень, а також архівні, картографічні, статистичні, енциклопедичні та інші довідкові видання.

Інформація органів місцевого самоврядування та центральних органів виконавчої влади про найменування та перейменування географічних об’єктів України, інші відомості про географічні об’єкти подається ними Держгеокадастру на його запит.

До Державного реєстру вносяться, зокрема, такі реєстрові дані і метадані щодо основних відомостей про назви географічних об’єктів України:

унормована назва географічного об’єкта українською мовою та латиницею, дата і номер її реєстрації;

джерело і дата найменування та перейменування географічного об’єкта;

вид географічного об’єкта із зазначенням джерела і дати встановлення відомостей про нього;

категорія населеного пункту та у разі потреби статус населеного пункту як адміністративного центру територіальної громади, району, області, міста із спеціальним статусом, столиці Автономної Республіки Крим, столиці України із зазначенням джерела встановлення відомостей;

місце розташування географічного об’єкта із зазначенням джерела встановлення відомостей про нього;

географічні координати географічного об’єкта (широта і довгота).

Інші відомості про географічні об’єкти України, що визначені в обліково-реєстраційних формах (історичні назви, перейменування, зміна виду географічного об’єкта, статусу або категорії населеного пункту тощо), вносяться до Державного реєстру за наявності.

Відомості про найменування та перейменування географічних об’єктів України вносяться реєстраторами до Державного реєстру у строк, що не перевищує десяти робочих днів:

з дати оприлюднення відповідних рішень Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України;

з дня реєстрації Держгеокадастром супровідного листа щодо інформації про найменування та перейменування географічних об’єктів, що здійснюється за рішенням Київської та Севастопольської міських рад, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, сільських, селищних та міських рад, поданого на його запит.

До Державного реєстру вносяться, зокрема, реєстрові дані і метадані щодо основних відомостей про назви географічних об’єктів інших держав та назви географічних об’єктів Землі, на які не поширюються суверенітет та юрисдикція будь-якої держави, які використовуються в Україні, унормовані та передкладені на українську мову з офіційної мови оригіналу за відповідними правилами, встановленими Мінагрополітики:

унормована українською мовою назва географічного об’єкта, дата і номер її обліку;

джерело і дата встановлення географічної назви українською мовою;

назва географічного об’єкта офіційною мовою (мовами) із зазначенням джерела встановлення відомостей;

вид географічного об’єкта із зазначенням джерела і дати встановлення відомостей про нього;

назва країни (місцеположення географічного об’єкта), де розташовано географічний об’єкт, із зазначенням джерела встановлення відомостей;

інформація про офіційну мову (мови) із зазначенням джерела встановлення відомостей;

географічні координати географічного об’єкта (широта і довгота).

Інші відомості про географічні об’єкти інших держав та їх назви, що визначені у відповідних обліково-реєстраційних формах (варіанти назви та виду географічного об’єкта, історичні назви, перейменування тощо), вносяться до Державного реєстру за наявності.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.