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В отличие от парламента, суд не устанавливает абстрактные правила поведения для всех жизненных ситуаций, подпадающих под действие определенной нормы права - Большая Палата Верховного Суда

Большая Палата Верховного Суда очертила, что является причиной отступа от высказанного ранее вывода.

По правилам какого судопроизводства рассматривается спор с государством о возмещении ущерба, причиненного незаконным отстранением от должности: позиция БП ВС

В этому делу истец обратился к прокурору с просьбой определить размер возмещения заработка, утраченного в результате отстранения от должности во время досудебного расследования по уголовному производству, которое впоследствии прокурор закрыл из-за отсутствия состава преступления.

Избрание или продление меры пресечения в виде содержания под стражей: какие изменения предлагаются УПК

Депутаты предлагают изменения в УПК по рассмотрению ходатайств об избрании или продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Большая Палата рассмотрела дело о взыскании ущерба за повреждение автомобиля в результате ДТП

По этому делу БП Верховного Суда решала вопрос, в каких случаях договор найма (аренды) транспортного средства, стороной которого является ФЛП, подлежит нотариальному удостоверению.

Большая Палата ВС рассмотрела дело по иску прокуратуры об обязательстве гражданина вернуть земельный участок и определила, что является легитимной целью вмешательства государства

Большая Палата Верховного Суда: Легитимной целью вмешательства государства в право лица на мирное владение имуществом может быть осуществление контроля за пользованием имуществом в соответствии с общими интересами или обеспечение уплаты налогов, других сборов или штрафов.

  1. В Украине

От столицы – фронту: Киев выделил 40 млн грн на технику для 3 ОШБ

17:16, 4 августа 2023
Киев увеличит финансирование ВСУ, уже 40 млн грн направлено на нужды 3 ОШБ.
От столицы – фронту: Киев выделил 40 млн грн на технику для 3 ОШБ
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Киев увеличит финансирование ВСУ до 5 миллиардов гривен. Дополнительные средства на поддержку ВСУ, которые были выделены по инициативе мэра Киева Виталия Кличко из бюджета города во время заседания Киевсовета 25 июля, уже направлены на приобретение необходимой техники для военных на передовой. Об этом сообщает Третья отдельная штурмовая бригада в Telegram.

Таким образом, 40 миллионов гривен выделено на фронтовые нужды Третьей отдельной штурмовой бригады, которая сегодня продолжает выполнять боевые задачи на Бахмутском направлении.

Средства направлены на приобретение автомобилей, дронов, другой техники и обеспечение необходимым бойцов бригады.

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