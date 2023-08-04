От столицы – фронту: Киев выделил 40 млн грн на технику для 3 ОШБ

Киев увеличит финансирование ВСУ, уже 40 млн грн направлено на нужды 3 ОШБ.

Киев увеличит финансирование ВСУ до 5 миллиардов гривен. Дополнительные средства на поддержку ВСУ, которые были выделены по инициативе мэра Киева Виталия Кличко из бюджета города во время заседания Киевсовета 25 июля, уже направлены на приобретение необходимой техники для военных на передовой. Об этом сообщает Третья отдельная штурмовая бригада в Telegram.

Таким образом, 40 миллионов гривен выделено на фронтовые нужды Третьей отдельной штурмовой бригады, которая сегодня продолжает выполнять боевые задачи на Бахмутском направлении.

Средства направлены на приобретение автомобилей, дронов, другой техники и обеспечение необходимым бойцов бригады.

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