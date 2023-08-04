В Киеве пассажиры теперь могут создавать одноразовые QR-билеты из лимитированных проездных

Если пользователь приобрел проездной на пластиковую транспортную карту, учащийся или студенческий и забыл пластик дома, то в разделе «Транспортная карта» можно создать QR-билеты, действительные до конца дня.

Изображение: facebook.com/KyivDigital

В городском приложении Киев Цифровой появилась возможность создавать одноразовые QR-билеты из лимитированных проездных – от 23 до 124 поездок, действительных до конца месяца.

Если пользователь приобрел проездной на пластиковую транспортную карту, учащийся или студенческий и забыл пластик дома, то в разделе «Транспортная карта» можно создать QR-билеты, действительные до конца дня.

Если пассажир не воспользуется созданным QR билетом до полуночи, поездка просто вернется обратно на транспортную карту.

Возможность доступна и для цифровой транспортной карты.

Как отмечают в КГГА, к обновленной версии Киев Цифровой добавили и другие усовершенствования по отзывам пользователей. Теперь на изображении транспортной карты будет отображение как действительного проездного, так и приобретенного на следующий месяц.

Также в случае ошибочной привязки цифровой карты к пластиковой банковской карте пользователи Android получат персонализированное пуш-сообщение с просьбой переподвязки.

Кроме того, добавили ограничения для удаления цифровой транспортной карты только через службу поддержки – с целью защиты пользователей от случайного удаления карты.

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