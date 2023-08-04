У одного из руководителей ГБР и его жены обнаружили «необоснованные» активы на более 7,1 млн грн

САП требует признать необоснованными активы на сумму более 7,1 млн грн, принадлежащих одному из заместителей начальника управления ГБР и его жене.

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НАПК выявило необоснованные активы на более 7,1 млн гривен, принадлежащих одному из руководителей структурных подразделений ГБР и его жене. САП направила в ВАКС иск о признании активов необоснованными для взыскания их в доход государства, одновременно с ходатайством об аресте имущества, - сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«31 июля 2023 года прокурором САП по материалам НАПК мониторинга образа жизни лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, а также в результате самостоятельного осуществления мероприятий с целью выявления необоснованных активов и сбора доказательств их необоснованности, заявлен иск в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованными активов на сумму более 7,1 млн грн и взыскании их в доход государства (гражданская конфискация), принадлежащих супругам из лица начальствующего состава центрального аппарата ГБР и его жены.

На основании материалов НАПК и доказательств, самостоятельно полученных прокурором в установленном законом порядке, установлено, что супруги из работника ГБР, который в период приобретения необоснованных активов также работал в органах Национальной полиции Украины, и прокурора в течение 2019-2020 годов приобрели в собственность активы, а именно садовый дом, две квартиры в центре г. Киева и машиноместо общей стоимостью 7,7 млн грн», – говорится в сообщении.

В ходе анализа имущественного состояния и доходов выяснено, что разница между приобретенными активами и законными доходами составила более 7,1 млн грн. Прокурор САП обратился в суд с иском о взыскании с этих лиц указанной разницы между стоимостью активов и доходов в сумме более 7,1 млн грн.

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