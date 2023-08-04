В одного із керівників ДБР та його дружини виявили «необґрунтовані» активи на понад 7,1 млн грн

САП вимагає визнати необґрунтованими активи на суму понад 7,1 млн грн, що належать одному із заступників начальника управління ДБР та його дружині.

Джерело фото: LexInform

НАЗК виявило необґрунтовані активи на понад 7,1 млн гривень, що належать одному з керівників структурних підрозділів ДБР та його дружині. САП скерувала до ВАКС позов про визнання активів необґрунтованими для стягнення їх в дохід держави, одночасно із клопотанням про арешт майна, – повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«31 липня 2023 року прокурором САП за матеріалами НАЗК моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави, а також в результаті самостійного здійснення заходів з метою виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості, заявлено позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів на суму понад 7,1 млн грн та стягнення їх в дохід держави (цивільна конфіскація), що належать подружжю з особи начальницького складу центрального апарату ДБР та його дружини.

На підставі матеріалів НАЗК та доказів, самостійно одержаних прокурором у встановленому законом порядку, встановлено, що подружжя з працівника ДБР, який в період набуття необґрунтованих активів також працював в органах Національної поліції України, і прокурора упродовж 2019-2020 років набуло у власність активи, а саме садовий будинок, дві квартири в центрі м. Києва і машиномісце загальною вартістю 7,7 млн грн», – йдеться у повідомленні.

В ході аналізу майнового стану та доходів з’ясовано, що різниця між набутими активами і законними доходами склала понад 7,1 млн грн. Прокурор САП звернувся до суду з позовом про стягнення з цих осіб зазначеної різниці між вартістю активів та доходів в сумі понад 7,1 млн грн.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.