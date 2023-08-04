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  1. В Україні

В одного із керівників ДБР та його дружини виявили «необґрунтовані» активи на понад 7,1 млн грн

14:23, 4 серпня 2023
САП вимагає визнати необґрунтованими активи на суму понад 7,1 млн грн, що належать одному із заступників начальника управління ДБР та його дружині.
В одного із керівників ДБР та його дружини виявили «необґрунтовані» активи на понад 7,1 млн грн
Джерело фото: LexInform
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НАЗК виявило необґрунтовані активи на понад 7,1 млн гривень, що належать одному з керівників структурних підрозділів ДБР та його дружині. САП скерувала до ВАКС позов про визнання активів необґрунтованими для стягнення їх в дохід держави, одночасно із клопотанням про арешт майна, – повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«31 липня 2023 року прокурором САП за матеріалами НАЗК моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави, а також в результаті самостійного здійснення заходів з метою виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості, заявлено позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів на суму понад 7,1 млн грн та стягнення їх в дохід держави (цивільна конфіскація), що належать подружжю з особи начальницького складу центрального апарату ДБР та його дружини.

На підставі матеріалів НАЗК та доказів, самостійно одержаних прокурором у встановленому законом порядку, встановлено, що подружжя з працівника ДБР, який в період набуття необґрунтованих активів також працював в органах Національної поліції України, і прокурора упродовж 2019-2020 років набуло у власність активи, а саме садовий будинок, дві квартири в центрі м. Києва і машиномісце загальною вартістю 7,7 млн грн», – йдеться у повідомленні.

В ході аналізу майнового стану та доходів з’ясовано, що різниця між набутими активами і законними доходами склала понад 7,1 млн грн. Прокурор САП звернувся до суду з позовом про стягнення з цих осіб зазначеної різниці між вартістю активів та доходів в сумі понад 7,1 млн грн.

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