Литва закриє два КПП на кордоні з білоруссю

Рішення про це має ухвалити уряд.

Джерело фото: Д. Умбрасаса/LRT

Литва ухвалила рішення закрити два КПП на кордоні з білоруссю.

Про це «LRT» заявив віцеміністр внутрішніх справ країни Арнольдас Абрамавічюс.

За його словами, у відповідь на передислокацію найманців групи «Вагнера» Литва планує закрити два із шести прикордонних контрольно-пропускних пунктів (КПП) із білоруссю.

«Найближчим часом буде ухвалено рішення про закриття двох пунктів пропуску на кордоні. Якщо сьогодні у Польщі практично один пропускний пункт, то у нас їх шість. Одним із превентивних заходів буде скорочення шести контрольно-пропускних пунктів до чотирьох», - заявив у п'ятницю радіостанції «Литовське радіо» Абрамавічюс.

Розглядається питання про закриття пунктів пропуску у Шумську та Тверячюсі.

Рішення про це має ухвалити уряд.

Заступник командувача Служби охорони держкордону Литви Саулюс Некрашявічюс повідомив BNS у п'ятницю, що закриття деяких чинних прикордонних пунктів на кордоні з Білоруссю знизить ризик зіткнення з загрозами.

«Якщо ми зменшимо кількість проїжджих, ми також зменшимо загрози», - пояснив він.

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