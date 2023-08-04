Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
На відміну від парламенту, суд не встановлює абстрактні правила поведінки для всіх життєвих ситуацій, які підпадають під дію певної норми права, - Велика Палата Верховного Суду

Велика Палата Верховного Суду окреслила, що є причинами для відступу від висловленого раніше висновку.

За правилами якого судочинства розглядається спір з державою про відшкодування шкоди, завданої незаконним відстороненням від посади: позиція ВП ВС

У цій справі позивач звернувся до прокурора з проханням визначити розмір відшкодування заробітку, втраченого внаслідок відсторонення від посади під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке згодом прокурор закрив за відсутністю складу злочину.

Обрання або продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою: які зміни пропонують до КПК

Депутати пропонують зміни до КПК щодо розгляду клопотань про обрання або продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Велика Палата розглянула справу про стягнення шкоди за пошкодження автомобіля внаслідок ДТП

В цій справі ВП Верховного Суду вирішувала питання, в яких випадках договір найму (оренди) транспортного засобу, стороною якого є ФОП, підлягає нотаріальному посвідченню.

Велика Палата ВС розглянула справу за позовом прокуратури про зобов`язання громадянина повернути земельну ділянку і визначила, що є легітимною метою втручання держави

Велика Палата Верховного Суду: Легітимною метою втручання держави у право особи на мирне володіння майном може бути здійснення контролю за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або забезпечення сплати податків, інших зборів чи штрафів.

  1. У світі
  2. / Суспільство

В Іспанії з’явилася ще одна локація для обміну українського посвідчення водія

23:44, 4 серпня 2023
На період тестування систем, обслуговування громадян здійснюється у порядку живої черги.
В Іспанії з’явилася ще одна локація для обміну українського посвідчення водія
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У іспанському у місті Мадрид розпочали прийом громадян України для обміну водійського посвідчення.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Отримати послугу можливо за допомогою мобільних програмно-технічних комплексів (білі буси з символікою ДП «Документ»), які знаходяться за адресою: Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051, комерційний центр LA GAVIA (парковка).

Графік роботи центру: понеділок — субота, з 9:00 до 18:00.

На період тестування систем, обслуговування громадян здійснюється у порядку живої черги. Запис до електронної черги на послугу з обміну водійського посвідчення буде впроваджено протягом першого тижня роботи.

Також обміняти посвідчення водія за кордоном можливо у чотирьох містах Польщі: Варшава, Гданськ, Вроцлав, Краків; у Чехії — Прага, у Словаччині — Братислава, у Німеччині — Берлін, у Туреччині — Стамбул, в Іспанії — Валенсія.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Совгиря
    Ольга Совгиря
    суддя Конституційного Суду України
  • Віктор Кривенко
    Віктор Кривенко
    суддя Конституційного Суду України
  • Світлана Шаренко
    Світлана Шаренко
    голова Київського районного суду м. Харкова
  • Володимир Петренко
    Володимир Петренко
    суддя Київського районного суду м. Одеси