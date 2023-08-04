В Іспанії з’явилася ще одна локація для обміну українського посвідчення водія

На період тестування систем, обслуговування громадян здійснюється у порядку живої черги.

У іспанському у місті Мадрид розпочали прийом громадян України для обміну водійського посвідчення.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Отримати послугу можливо за допомогою мобільних програмно-технічних комплексів (білі буси з символікою ДП «Документ»), які знаходяться за адресою: Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051, комерційний центр LA GAVIA (парковка).

Графік роботи центру: понеділок — субота, з 9:00 до 18:00.

На період тестування систем, обслуговування громадян здійснюється у порядку живої черги. Запис до електронної черги на послугу з обміну водійського посвідчення буде впроваджено протягом першого тижня роботи.

Також обміняти посвідчення водія за кордоном можливо у чотирьох містах Польщі: Варшава, Гданськ, Вроцлав, Краків; у Чехії — Прага, у Словаччині — Братислава, у Німеччині — Берлін, у Туреччині — Стамбул, в Іспанії — Валенсія.

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