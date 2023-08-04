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В Испании появилась еще одна локация для обмена украинского удостоверения водителя

23:44, 4 августа 2023
На период тестирования систем, обслуживания граждан осуществляется в порядке живой очереди.
В Испании появилась еще одна локация для обмена украинского удостоверения водителя
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В испанском городе Мадрид начали прием граждан Украины для обмена удостоверения водителя.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Получить услугу можно с помощью мобильных программно-технических комплексов (белые бусы с символикой ГП «Документ»), которые находятся по адресу: Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051, коммерческий центр LA GAVIA (парковка).

График работы центра: понедельник - суббота, с 9:00 до 18:00.

На период тестирования систем, обслуживания граждан осуществляется в порядке живой очереди. Запись в электронную очередь на услугу по обмену удостоверения водителя будет внедрена в течение первой недели работы.

Также обменять водительские удостоверения за границей можно в четырех городах Польши: Варшава, Гданьск, Вроцлав, Краков; в Чехии – Прага, в Словакии – Братислава, в Германии – Берлин, в Турции – Стамбул, в Испании – Валенсия.

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