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Кабмин изложил в новой редакции Положение о Государственном реестре географических названий

Держателем Государственного реестра является Госгеокадастр.

Пленум Верховного Суда признал законопроекты о полиграфе для судей нарушающими принципы независимости судей

Проведение вмешательств, сводящихся к коллективному и дискриминационному применению санкций, рискует стать политическим инструментом для подавления инакомыслящих, - Пленум Верховного Суда.

Пленум Верховного Суда утвердил позицию по законопроекту о 15 годах лишения свободы за коррупцию в правосудии

Если принимать во внимание мнение общества, то по результатам различных социологических исследований, во главу угла граждане ставят вопрос коррупции в сфере послевоенного восстановления Украины, а не в сфере правосудия.

Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф — текстовая и онлайн-трансляция

4 августа судьи Верховного Суда попытаются дать оценку законопроектам о детекторе лжи для судей и 15 годах лишения свободы за коррупционное посредничество в судах, онлайн-трансляция.

По правилам какого судопроизводства рассматривается спор с государством о возмещении ущерба, причиненного незаконным отстранением от должности: позиция БП ВС

В этому делу истец обратился к прокурору с просьбой определить размер возмещения заработка, утраченного в результате отстранения от должности во время досудебного расследования по уголовному производству, которое впоследствии прокурор закрыл из-за отсутствия состава преступления.

  1. В Украине

На Закарпатье обрушилась часть подвесного моста: полиция уже открыла уголовное производство

15:20, 4 августа 2023
Полиция уже расследует обвал моста.
На Закарпатье обрушилась часть подвесного моста: полиция уже открыла уголовное производство
Источник фото: facebook.com/mvs.gov.ua
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Как мы рассказывали, в четверг, 3 августа, в селе Квасы Раховского района Закарпатской области три женщины упали с навесного пешеходного моста через речку Черная Тиса. В результате инцидента одна женщина погибла, а две получили ранения.

В МВД Украины сообщили, что полиция уже открыла уголовное производство по факту обрушения части подвесного моста на Раховщине.

Полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований. Правовая квалификация происшествия – статья 288 (Нарушение нормативно-правовых актов, норм и правил, касающихся обеспечения дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

По делу продолжается досудебное расследование, проводятся следственные действия.

Источник фото: facebook.com/mvs.gov.ua

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Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
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Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
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