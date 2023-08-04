На Закарпатье обрушилась часть подвесного моста: полиция уже открыла уголовное производство

Полиция уже расследует обвал моста.

Источник фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Как мы рассказывали, в четверг, 3 августа, в селе Квасы Раховского района Закарпатской области три женщины упали с навесного пешеходного моста через речку Черная Тиса. В результате инцидента одна женщина погибла, а две получили ранения.

В МВД Украины сообщили, что полиция уже открыла уголовное производство по факту обрушения части подвесного моста на Раховщине.

Полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований. Правовая квалификация происшествия – статья 288 (Нарушение нормативно-правовых актов, норм и правил, касающихся обеспечения дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

По делу продолжается досудебное расследование, проводятся следственные действия.

Источник фото: facebook.com/mvs.gov.ua

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