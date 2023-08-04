На Закарпатті обвалилась частина підвісного моста: поліція вже відкрила кримінальне провадження

Поліція вже розслідує обвал частини мосту.

Джерело фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Як ми розповідали, у четвер, 3 серпня, у селі Кваси Рахівського району Закарпатської області три жінки впали із пішохідного навісного мосту через річку Чорна Тиса. У результаті інциденту одна жінка загинула, а дві отримали поранення.

У МВС України повідомили, що поліція уже відкрила кримінальне провадження за фактом обвалу частини підвісного моста на Рахівщині.

Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правова кваліфікація події – стаття 288 (Порушення нормативно-правових актів, норм і правил, що стосуються убезпечення дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

У справі триває досудове розслідування, проводяться слідчі дії.

Джерело фото: facebook.com/mvs.gov.ua

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